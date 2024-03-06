Эволюция LG: OLED evo G4 и evo C4

06.03.2024 20:07

Ассортимент выпускаемых компанией LG OLED телевизоров семейства Evo пополнился двумя новыми линейками: evo G4 Series и evo C4 Series. Главные особенности: обновлённая платформа webOS, самоподсвечивающиеся экраны и процессор, управляемый искусственным интеллектом.



В серии OLED evo G4 представлены модели с диагоналями пяти размеров: 97 дюймов, 83, 77, 65 и 55 дюймов. В серии OLED evo C4 выбор несколько больше, есть модели с 48- и 42-дюймовыми дисплеями, но при этом самый большой из ТВ этой серии – с диагональю 83 дюймов. Устройства серии G4 оснащаются новым «умным» процессором Alpha 11; он быстрее процессора предыдущего поколения и обеспечивает более высокое качество изображения. В моделях серии C4 процессор попроще – α9 седьмого поколения. Однако и он способен анализировать отображаемое изображение попиксельно и при необходимости увеличивать резкость объектов и фона и яркость цветов. Функция Dynamic Tone Mapping Pro разбивает «картинку» на блоки и корректирует яркость.

В телевизорах обеих серий используется фирменная технология Brightness Booster Max, которая увеличивает пиковую яркость до 150%. Кроме того, есть поддержка 4K 144 Гц и входные разъёмы HDMI 2.1. Технология Game Optimiser позволяет переключаться между предустановленными настройками экрана (в зависимости от жанра выбранной игры). Доступ к потоковым сервисам обеспечивает смарт-платформа webOS. Пользователь может создавать до десяти индивидуальных профилей; в свою очередь, телевизор распознаёт владельца по голосу и предлагает персонифицированные рекомендации, основанные на анализе пользовательской истории просмотров.



