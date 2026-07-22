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Эволюция Opera Loudspeakers: Callas Special Edition


22.07.2026 08:24

 

 

Итальянский производитель Opera Loudspeakers анонсировал новинку, линейку акустических систем класса High End Callas Special Edition – с уникальной схемотехникой, эксклюзивными материалами и ручной сборкой. 

 

В серию входят три модели: напольные акустические системы Grand Callas SE, тоже напольные, но более компактные Callas Diva SE и полочные Callas SE. От громкоговорителей базовой серии Callas модели с маркировкой Special Edition отличаются рядом внутренних и внешних обновлений. Так, стеклянную верхнюю панель заменила пятимиллиметровая алюминиевая пластина с выгравированным названием акустической системы. Корпуса отделаны натуральным шпоном древесины падук, твёрдой и долговечной: её интенсивный кораллово-красный цвет со временем благородно темнеет до коричневато-серых оттенков. Внутренняя проводка выполнена кабелями AudioQuest с технологией Semi-Solid Concentric и проводниками из длиннокристаллической меди (LGC). 

 

Трёхполосная напольная Grand Callas SE – новый флагман Opera Loudspeakers. Объём корпуса из MDF – 92 л, из них 80 – низкочастотная секция. Толщина фронтальной панели – от 25 до 50 мм, что даёт высокую стабильность и снижает резонансы. Прозрачность в вокальном диапазоне гарантируется конструкцией СЧ-динамика, который располагается в отдельной герметичной камере с пневматическим подвесом. Колонка оснащается парой восьмидюймовых басовиков ScanSpeak с алюминиевыми диффузорами, разработанных по спецификациям Opera, СЧ-динамиком (7”) с диффузором из термообработанного полипропилена и твитером ScanSpeak 9700. Система тылового излучения – два твитера в дипольной конфигурации – обогащает поле отражённого звука, не вмешиваясь в прямое звучание колонки. 

 

Более компактная Callas Diva SE, также трёхполосная, имеет корпус объёмом 60 л (54 л для НЧ-динамика, восьмидюймового, с длинным ходом); СЧ-драйвер (также размещён в отдельной герметичной камере) и твитер – такие же, как и старшей модели. Наконец, двухполосная полочная Callas SE – это корпус из MDF и гнутой фанеры объёмом 14 л, фронтальная панель толщиной до 50 мм, твитер ScanSpeak 9700 и семидюймовый вуфер Seas. Несмотря на компактные размеры, звучание этих колонок характеризуется глубоким собранным басом, широкой и плотной сценой и кристальной чистотой в СЧ-диапазоне.

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