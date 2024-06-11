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ELAC Debut 3.0: ближе к потребителю


11.06.2024 16:12

 

 

ELAC Debut 3.0 – обновлённая серия акустических систем, позиционируемая как «доступное по цене Hi-Fi и кинотеатральное решение». В серию входят семь моделей громкоговорителей, розничная цена которых составляет от 300 до 1000 долларов США за пару.

 

Две полочные модели, две напольные, две АС центрального канала и высотный модуль – все колонки выпускаются в корпусах новой конструкции: вместо фронтальных портов фазоинвертора теперь тыловые, а высокочастотные динамики, которыми оснащаются новинки – с алюминиевыми куполами вместо шёлковых. Много и других изменений, они коснулись драйверов, разъёмов, декоративных решёток-грилей и пр. Напольные модели – трёхполосные: твитер и среднечастотник полностью разделены с низкочастотной секцией, где установлены два вуфера, и располагаются внутри отдельного отсека. На задней панели монтируемого на стену Dolby Atmos громкоговорителя высотных каналов есть переключатель, позволяющий менять настройки кроссовера. Корпуса стали жёстче, звук – чище и басовитее.

 

Для «раскачки» колонок обновлённой серии требуется меньше мощности по сравнению с моделями предыдущего поколения – они более эффективны и совместимы с более широким кругом усилителей. Это значительное преимущество, поскольку у потребителей, стеснённых в средствах, стало меньше ограничений при выборе усилителя. Все колонки серии Debut 3.0 выпускаются в корпусах чёрного цвета (отделка Black Ash); в продаже они появятся осенью.

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