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Elac Debut ConneX: для музыки, кино и игр


15.12.2022 10:29

 

 

Elac Debut ConneX – компактные настольные колонки с габаритами 25 x 14 x 20 см. Они меньше любых стандартных полочных громкоговорителей, поэтому место для них найдётся на любом столе, за которым вы привыкли работать, и в любом, даже самом небольшом, помещении.

 

Активные акустические системы комплектуются 19-миллиметровым мягкокупольным твитером и 10-сантиметровым мидбасовым драйвером с диффузором из полипропилена. В мастер-колонку встроены два 50-ваттных усилителя класса D. Чтобы добиться от этих малюток хорошего баса, инженеры Elac использовали технологию XBass Enhancer (при желании её можно отключить). Корпуса колонок – с портом фазоинвертора на задней панели; есть выход на сабвуфер.

 

Громкоговорители можно подключить к ноутбуку, телевизору, игровой панели, проигрывателю виниловых пластинок (имеется встроенный фонокорректор) и пр. Комплект имеющихся разъёмов состоит из HDMI ARC, USB Type B и цифровых оптических входов. Поддерживается воспроизведение аудиофайлов высокого разрешения (до 24 бит / 96 кГц, через USB-вход) и Bluetooth (aptX) для беспроводного подключения к смартфону или планшету. В комплект поставки входят пульт дистанционного управления, съёмные тканевые грили, резиновые ножки для защиты поверхности, на которую устанавливаются колонки, а также соединительные кабели. Варианты отделки корпуса: чёрный ясень, орех, королевский синий.

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