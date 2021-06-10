ELAC Uni-Fi Reference

10.06.2021 13:54

Ассортимент акустических систем для дома, выпускаемых компанией ELAC, пополнился серией Uni-Fi Reference. Модели новой линейки – полочники UBR62, напольные UFR52 и АС центрального канала UCR52 – созданы на базе громкоговорителей Uni-Fi 2.0; усовершенствования коснулись как конструкции и, соответственно, качества звучания, так и внешнего вида колонок.



В громкоговорителях новой серии используются недавно разработанные инженерами ELAC четырёхдюймовые концентрические драйверы с литыми шасси. У среднечастотников – звуковые катушки большего диаметра и новые неодимовые магниты, Результат – лучшая согласованность и более чистый звук. Алюминиевые басовики (5,25” и 6,5”) – также новой конструкции: цельные алюминиевые диффузоры сложной кривизны с большим магнитом имеют улучшенную линейность и лучшую низкочастотную характеристику по сравнению со всеми другими полочными динамиками Uni-Fi. Трёхполосный кроссовер обеспечивает истинный номинальный импеданс 6 Ом, что означает совместимость практически со всеми выпускаемыми AV-ресиверами.



Распорки по всему объёму внутри колонок уменьшают влияние корпусов на качество звука, снижая вибрации и окрашивание. Порты фазоинвертора на передней панели громкоговорителя (полочники и АС центрального канала) обеспечивают бОльшую свободу установки: колонки можно размещать даже в ограниченном пространстве и близко к стене. В продаже все три новинки появятся в конце июня.