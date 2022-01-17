Eltax снова в России

17.01.2022 11:48

Кто-то недавно отметил Старый Новый год, а в дистрибьюторском портфеле российской компании CI Group появился новый – но старый – бренд, датский Eltax.



Уже сейчас в шоуруме дистрибьютора стоят четыре модели акустических систем Eltax – и они способны полностью перевернуть представления о жизни всех, кто привык сетовать на то, что «раньше трава была зеленее, и вода мокрее». Датский производитель по-прежнему держит марку. Что, впрочем, не так уж и удивительно – ведь именно Eltax был в числе тех немногих компаний, благодаря которым сформировалась современная концепция звука Hi-Fi класса, и не отступал от своих принципов с 1959 года.



В России бренда оказался почти забыт, но CI Group обещает, что перезапуск исправит положение дел. Пока доступный для приобретения ассортимент не очень большой, но цены и качество звучания порадуют многих любителей Hi-Fi.