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Eltax снова в России


17.01.2022 11:48

 

 

Кто-то недавно отметил Старый Новый год, а в дистрибьюторском портфеле российской компании CI Group появился новый – но старый – бренд, датский Eltax.

 

Уже сейчас в шоуруме дистрибьютора стоят четыре модели акустических систем Eltax – и они способны полностью перевернуть представления о жизни всех, кто привык сетовать на то, что «раньше трава была зеленее, и вода мокрее». Датский производитель по-прежнему держит марку. Что, впрочем, не так уж и удивительно – ведь именно Eltax был в числе тех немногих компаний, благодаря которым сформировалась современная концепция звука Hi-Fi класса, и не отступал от своих принципов с 1959 года.

 

В России бренда оказался почти забыт, но CI Group обещает, что перезапуск исправит положение дел. Пока доступный для приобретения ассортимент не очень большой, но цены и качество звучания порадуют многих любителей Hi-Fi.

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