En-Trade Distribution: Италия в Северной Венеции

06.09.2022 10:16

Компания En-Trade Distribution выстроит свою экспозицию на базе продукции двух итальянских брендов: Aqua Acoustic Quality и Unison Research. Все представленные на выставке системы будут соединены кабелями Kubala-Sosna. Также на стенде будут показаны акустические изоляторы IsoAcoustics, предназначенные для всего спектра аудио оборудования: акустических систем, усилителей, цифровых и аналоговых источников.

Важно! Специальным гостем En-Trade Distribution станет Михаил Кучеренко. В комнате 3128 будут организованы встречи Михаила с читателями его книги «СтереоПравда. Неполиткорректная история High End Audio». Приходите за автографом 17 или 18 сентября в 13:00, 15:00 и 17:00!

Специализация Aqua Acoustic Quality – высококлассные цифровые компоненты, отличительными чертами которых являются дискретные R2R матрицы собственной разработки в ЦАП, отсутствие цифровой фильтрации и модульная конструкция аппаратов. На выставку привезут фирменные CD-транспорт, ЦАП и сетевой плеер.

Усилительная часть будет представлена продукцией Unison Research, в частности, ламповым интегральным усилителем S6. Его выходной каскад выполнен по однотактной ультралинейной схеме, работающей в классе А. Используемые лампы: EL 34, по три на канал, в параллельном включении. Акустика – тоже Unison Research, компактная модель Max Mini. Она отличается высокой чувствительностью и оптимизирована для работы с фирменными ламповыми и гибридными усилителями. Динамики: рупорный высокочастотник и бумажный восьмидюймовый короткоходный НЧ-драйвер на тканевом подвесе. Корпуса колонок отделаны натуральным шпоном и искусственной кожей.



