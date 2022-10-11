En-Trade Distribution на Hi-Fi & High End Show: отличный звук и ценные призы

11.10.2022 11:02

В рамках выставки Hi-Fi & High End Show поклонники программы «СтереоПравда» получат возможность встретиться с её ведущим Михаилом Кучеренко и принять участие в обсуждении книги «СтереоПравда. Неполиткорректная история High End Audio». Встречи пройдут в комнате №614, где будет представлена экспозиция компании En-Trade Distribution, а также в комнате №903, где разместится наша редакция, а Михаил Кучеренко расскажет о том, как оценивать и подбирать аудиоапаратуру на примере «авторской» аудиосистемы, собранной по его рекомендациям.



En-Trade Distribution приглашает посетителей выставки стать непосредственными участниками ещё одного яркого события – премьеры французского бренда акустических систем Revival Audio; продукция этой марки недавно пополнила дистрибьюторский портфель российской компании. En-Trade Distribution рекомендует обратить внимание на такие «изюминки» эльзасского бренда, как «базальтовый сэндвич» в НЧ-динамике – технология применяется впервые – и конструкция ВЧ- и СЧ-динамиков с противоотражающим внутренним куполом и асимметричной безрезонансной тыловой камерой.



Также на стенде компании-дистрибьютора будут представлены гибридные усилители Unison Research Unico Pre и Unico DM и ламповый интегральник Unison Research Sinfonia; источники Aqua Acoustic Quality (сетевой транспорт LinQ, дискретный ЦАП La Scala MKII, CD-транспорт La Diva); кабели Kubala-Sosna, имеющие репутацию одних из самых музыкальных и при этом точных аудиокабелей; акустические изоляторы IsoAcoustics, устраняющие паразитные и структурные шумы и резонансы. Комплект аудиофильских изолирующих подставок IsoAcoustics, предоставленный компанией En-Trade Distribution, и другие призы будут разыграны между посетителями стенда AVREPORT.RU, которые оставят свою контактную информацию в комнате №903 в дни выставки.



