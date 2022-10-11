ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

En-Trade Distribution на Hi-Fi & High End Show: отличный звук и ценные призы


11.10.2022 11:02

 

 

В рамках выставки Hi-Fi & High End Show поклонники программы «СтереоПравда» получат возможность встретиться с её ведущим Михаилом Кучеренко и принять участие в обсуждении книги «СтереоПравда. Неполиткорректная история High End Audio». Встречи пройдут в комнате №614, где будет представлена экспозиция компании En-Trade Distribution, а также в комнате №903, где разместится наша редакция, а Михаил Кучеренко расскажет о том, как оценивать и подбирать аудиоапаратуру на примере «авторской» аудиосистемы, собранной по его рекомендациям.

 

En-Trade Distribution приглашает посетителей выставки стать непосредственными участниками ещё одного яркого события – премьеры французского бренда акустических систем Revival Audio; продукция этой марки недавно пополнила дистрибьюторский портфель российской компании. En-Trade Distribution рекомендует обратить внимание на такие «изюминки» эльзасского бренда, как «базальтовый сэндвич» в НЧ-динамике – технология применяется впервые – и конструкция ВЧ- и СЧ-динамиков с противоотражающим внутренним куполом и асимметричной безрезонансной тыловой камерой.

 

Также на стенде компании-дистрибьютора будут представлены гибридные усилители Unison Research Unico Pre и Unico DM и ламповый интегральник Unison Research Sinfonia; источники Aqua Acoustic Quality (сетевой транспорт LinQ, дискретный ЦАП La Scala MKII, CD-транспорт La Diva); кабели Kubala-Sosna, имеющие репутацию одних из самых музыкальных и при этом точных аудиокабелей; акустические изоляторы IsoAcoustics, устраняющие паразитные и структурные шумы и резонансы. Комплект аудиофильских изолирующих подставок IsoAcoustics, предоставленный компанией En-Trade Distribution, и другие призы будут разыграны между посетителями стенда AVREPORT.RU, которые оставят свою контактную информацию в комнате №903 в дни выставки.

Связанные новости:
 Revival Audio будет продаваться в России - 03.10.2022 12:35
 Джазовый фестиваль на выставке Hi-Fi & High End Show - 22.09.2022 10:15
 Скоро осень, скоро Hi-Fi… и High End Show 2022 - 30.08.2022 12:01
 Эльзасская парочка - 11.08.2022 10:54
 «Большой звук» Huge Sound - 01.06.2022 11:16
 Сделали в Италии, покажут в Москве - 31.05.2022 20:38
 Hi-Fi & High End Show: цены и скидки к юбилею! - 18.05.2021 11:48
 У Entrade Distribution – два новых кабельных бренда - 18.09.2020 11:43
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007