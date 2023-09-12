En-Trade Distribution приглашает в Петербург

12.09.2023 02:44

На выставке Fresh Hi-Fi & Vinyl Show 2023, которая пройдёт в Санкт-Петербурге 23 и 24 сентября, компания En-Trade Distribution и студия звукозаписи Smart Audio Recording Lab представят инновационные цифровые и аналоговые технологии.

Главным экспонатом и «сердцем» системы, демонстрируемой в комнате №2097 отеля «Экспресс Садовая» (в котором будет проходить выставка), станет интегральный усилитель Dan D’Agostino Progression со встроенным цифро-аналоговым преобразователем и функцией стриминга. В качестве аналогового источника будет использоваться катушечный магнитофон Studer A62. С наибольшей эффективностью раскрыть все преимущества цифрового и аналогового воспроизведения позволят акустические системы Revival Audio Atalante 5 и кабели Kubala-Sosna и DH Labs. Также на стенде будут представлены изоляторы IsoAcoustics, предназначенные для всего спектра аудиооборудования: акустических систем, усилителей, цифровых и аналоговых источников.

Во время демопрослушиваний будут использоваться собственные аналоговые записи студии Smart Audio. Расписание работы выставки: 23 сентября (суббота) с 11:00 до 19:00, 24 сентября (воскресенье) с 10:00 до 18:00. Санкт-Петербург, ул. Садовая, 62, гостиница «Экспресс Садовая». Участие бесплатное, по предварительной регистрации.