Epos с чистого листа

03.02.2020 11:00

Британская компания-производитель акустических систем Epos сменила владельца. Им стал основатель немецкой Fink Team, конструктор Карл-Хайнц Финк (Karl-Heinz Fink).

Майкл Крик (Michael Creek), владелец компании Creek Audio Ltd., который приобрёл Epos в 1999 году, больше не будет принимать участие в развитии британского акустического бренда. Функции руководителя возложены на бывшего директора по продажам Epos Дэвида Джефриса (David Jefferys). Сеть розничных продавцов и зарубежных дистрибьюторов будет сформирована заново.

Майкл Крик высоко оценивает профессионализм сотрудников Fink Team и уверен в том, что новая команда будет чтить традиции Epos. Creek Audio сосредоточится на производстве и продвижении электронных компонентов, то есть на том направлении бизнеса, которое было главным для компании, задача же Финка – сохранить на высоте репутацию Epos, история которого насчитывает почти четыре десятилетия. Компетентные источники говорят, что будет разработана новая линейка акустических систем, близкая по «духу» к философии основателя бренда Робина Маршалла (Robin Marshall).