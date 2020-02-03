ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Epos с чистого листа


03.02.2020 11:00

 

 

Британская компания-производитель акустических систем Epos сменила владельца. Им стал основатель немецкой Fink Team, конструктор Карл-Хайнц Финк (Karl-Heinz Fink).

 

Майкл Крик (Michael Creek), владелец компании Creek Audio Ltd., который приобрёл Epos в 1999 году, больше не будет принимать участие в развитии британского акустического бренда. Функции руководителя возложены на бывшего директора по продажам Epos Дэвида Джефриса (David Jefferys). Сеть розничных продавцов и зарубежных дистрибьюторов будет сформирована заново.

 

Майкл Крик высоко оценивает профессионализм сотрудников Fink Team и уверен в том, что новая команда будет чтить традиции Epos. Creek Audio сосредоточится на производстве и продвижении электронных компонентов, то есть на том направлении бизнеса, которое было главным для компании, задача же Финка – сохранить на высоте репутацию Epos, история которого насчитывает почти четыре десятилетия. Компетентные источники говорят, что будет разработана новая линейка акустических систем, близкая по «духу» к философии основателя бренда Робина Маршалла (Robin Marshall).

Связанные новости:
 Braun возвращается на Hi-Fi рынок - 30.07.2019 12:05
 Фонокорректор Creek Audio OBH 8 MK2 - 20.02.2019 17:00
 Фонокорректор от Creek Audio - 29.06.2018 11:07
 Monitor Audio меняет технического директора - 26.06.2018 09:00
 Epos Acoustics K1i – нет предела совершенству - 01.12.2017 16:43
 Arcam: британский бренд поглощён корпорацией Harman International - 17.07.2017 12:30
 Фонокорректор Creek Audio Sequel mk 3 в виде платы - 14.12.2016 14:00
 Creek Audio и Epos снова в России на страже Hi-Fi-традиций - 30.08.2016 11:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007