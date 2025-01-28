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Epson EH-Q: High End проекторы для дома


28.01.2025 14:33

 

 

Компания Epson пополнила выпускаемый ассортимент лазерных High End проекторов для домашнего применения двумя новыми моделями, EH-QS100W и EH-QS100B. Оба устройства входят в серию EH-Q наряду с моделями EH-QB1000W/B, EH-QL3000W/B и EH-QL7000W/B.

 

Обе новинки – с суперкороткофокусными объективами, фирменным лазерным 3LCD источником света и поддержкой разрешения 4K PRO-UHD. Производитель обещает яркую «картинку» даже в хорошо освещённых помещениях, насыщенные цвета и качество изображения как у профессиональных устройств. Размер проекции – до 160 дюймов по диагонали, световой поток 4500 люменов, динамическая контрастность 5000000:1.

 

Оба проектора поддерживают технологии Dynamic Tone Mapping и HDR10+, совместимы со множеством современных систем управления, просты в установке и настройке, включаются и остывают практически мгновенно, управляются через приложение Epson Setting Assistant. Срок службы источника света – до 20000 часов. EH-QS100W выпускается в корпусе белого цвета, EH-QS100B – чёрного.

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