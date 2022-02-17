Epson LS12000 – само совершенство

17.02.2022 12:15

Очередная новинка в ассортименте Epson – устройство, которое в компании называют самым технологически совершенным проектором для домашнего кинотеатра.

Модель Pro Cinema LS12000 оснащается фирменным трёхчиповым механизмом проецирования, многолучевым лазерно-диодным источником света и 36-битным видеопроцессором – самым продвинутым из всех, что применяются в продуктах Epson. Ещё одна инновация – технология «прецизионного сдвига стеклянных пластин». Как сообщается в пресс-релизе, новинка обеспечивает «бескомпромиссное 4K изображение» (3840 x 2160, 8,29 млн. пикселей) с диагональю от 50 до 300 дюймов на проекционном экране или обычной стене. Это не единственный восторженный эпитет из используемых для описания возможностей нового проектора: так, производитель обещает «исключительно чёткое и резкое 4K изображение без ущерба для яркости картинки».

Интенсивность светового потока проектора – 2700 люмен; динамическая контрастность – 2500000:1; частота обновления – до 120 Гц с задержкой ввода менее 20 мс. Имеется поддержка HDR10, HLG и HDR10+ с 16-уровневой настройкой HDR в режиме реального времени. Для подключения используются два порта HDMI (один из них с поддержкой eARC).