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Epson: миниатюризацию в массы!


20.09.2024 14:40

 

 

Epson хочет заменить телевизоры с большими экранами маленькими «умными» видеопроекторами. Тем потребителям, кому нужна картинка по всю стену, компания предлагает миниатюрные проекторы фирменной серии EpiqVision. Как сообщает производитель, эти устройства являются альтернативой традиционным решениям благодаря «ценовой доступности, длительному, до 10 лет, сроку службы и простоте в использовании».

 

Проекторы EF-21 и EF-22 – это, по сути, одно и то же устройство: различие только в наличии в последнем случае пассивного радиатора, обеспечивающего более глубокий бас. Оба имеют встроенную подставку, позволяющую установить проектор вертикально или горизонтально. Новинки способны проецировать изображение 1.82:1 качества Full HD размером до 150 дюймов по диагонали. Источник света – лазерный, используется фирменная технология 3LCD, она обеспечивает «реалистичную передачу цветов и живое естественное изображение».

 

Epson обещает глубокий чёрный цвет, великолепное разрешение и контрастность 5000000:1. У новинок есть моторизованный автофокус и коррекция трапецеидальных искажений. Проекторы EpiqVision поддерживают воспроизведение видеоконтента HDR10, Google TV, подключение по Wi-Fi, голосовое управление с помощью Google Assistant и комплектуются портом HDMI с ARC для кабельного подключения к внешним источникам сигнала. Мощность встроенной аудиосистемы: 2 х 5 Вт; есть разъём для подключения наушников. Цвет корпуса Epson EF-21: белый или зелёный, EF-22: чёрный или синий. Разница в цене составляет 200 евро (899 и 1099 евро соответственно).

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