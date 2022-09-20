Epson придвинулся вплотную… к стене

20.09.2022 09:47

Новый супер-ультра-короткофокусный лазерный проектор Epson EpiqVision Ultra EH-LS800 способен проецировать изображения с диагональю до 80 дюймов, будучи расположенным на расстоянии всего 2,3 см (!) от стены или экрана.



Если зазор между задней панелью проектора и экраном составит 28,5 см, размер изображения увеличится почти вдвое, до 150 дюймов. Разъёмы для подключения проектора расположены на одной из боковых стенок устройства.



Внутри – фирменная проекционная система 3LCD с лазерным источником света. Основные характеристики новинки: разрешение 4K UHD, глубина цвета 10 бит, HDR10, контрастность 2500000:1, световой поток до 4000 люмен. Есть встроенный 802.11ac Wi-Fi модуль, Android TV, Chromecast, Google Assistant; встроенная аудиосистема 2.1 мощностью 20 Вт (Yamaha). Подключение – по Bluetooth или проводное, через HDMI-порт (с поддержкой ARC) или USB. Предусмотрен отдельный порт для подключения игровых приставок (задержка до 20 мс).



