Epson судится с производителями проекторов

30.11.2020 05:58

Компания Epson America подала в суд на четырёх производителей видеопроекторов: Vankyo, WiMiUS, GooDee и Bomaker. Их продукция продаётся на сайте Amazon.com. Истец заявляет, что ответчики предоставляют потребителям ложную информацию о яркости выпускаемых проекторов и тем самым наносят ущерб всей индустрии.

В рекламных материалах и описаниях выпускаемых моделей один из самых важных показателей, характеризующих возможности видеопроекторов, указывается в люксах, а не в люменах. Однако этого недостаточно для того, чтобы покупатель получил исчерпывающую и однозначную информацию о том, насколько ярким будет изображение на проекционном экране. Именно поэтому в индустрии принято использовать единицу измерения светового потока, люмен.

В Epson America считают, что практика применения неофициальных стандартов порочна по своей сути: недобросовестные производители намеренно вводят потребителей в заблуждение, подрывая их веру и в других участников рынка, надёжных и дорожащих своей репутацией.