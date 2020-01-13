Epson: «умные» лазерные проекторы с Android TV

13.01.2020 12:00

Компания Epson представила серию «умных» проекторов с функцией стриминга видео и лазерным источником света EF-100.

В новинках используется фирменная технология MicroLaser Array. Компактные беспроводные проекторы обеспечивают яркое красочное изображение (до 150 дюймов) практически на любой поверхности.

Модели EF-100 (световой поток 2000 лм) выпускаются в двух цветах: белый с серебром или чёрный с отделкой «медь». Трёхчиповые 3LCD проекторы можно устанавливать горизонтально или вертикально. Техническое оснащение включает встроенный Android TV и Google Assistant, высококачественную аудио систему, 3,5 мм стерео выход. Устройство поддерживает более 5000 приложений.