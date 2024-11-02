Ещё не телекинез, но…

02.11.2024 09:51

Специалисты американской компании Synchron разработали интерфейс «мозг-компьютер» (brain computer interface, BCI), который позволяет человеку общаться с голосовыми помощниками, например, Alexa, не произнося ни слова.

Первым человеком, которому это удалось, стал 64-летний Марк из США – он участвует в испытаниях Synchron. Марк страдает прогрессивной мышечной атрофией. В кровеносный сосуд на поверхности двигательной коры его головного мозга с помощью минимально инвазивной эндоваскулярной процедуры, через яремную вену, поместили BCI-имплант, после чего Марк смог осуществлять действия, давно ему недоступные: управлять освещением в доме, совершать видеозвонки, запускать воспроизведение аудио и видеоконтента, покупать товары на Amazon. Люди с нарушениями слуха и речи делают это, используя функцию Tap to Alexa в «умных»-динамиках Amazon, но в данном случае помощник активировался не нажатием на экран, а командами, которые передавал на устройство имплантированный в человеческий мозг интерфейс. На дисплей компьютера выводились изображения-иконки, соответствующие тому или иному действию. Глядя на них и формируя намерение (например, выбрать иконку с лампочкой, чтобы приглушить свет в комнате), Марк «транслировал» беззвучную команду, которую имплант передавал цифровому ассистенту.

По мнению разработчиков, интеграция BCI-технологии Synchron в Alexa-совместимые устройства позволит значительно повысить качество жизни людей, разбитых параличом или страдающих от таких заболеваний, которые значительно ограничивают их способность взаимодействовать с домашней техникой. Управлять предметами силой мысли? Теперь человек умеет и это…



