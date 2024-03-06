Ещё один Маэстро

06.03.2024 15:04

Компания Screen Innovations представила новый бесшумный проекционный экран с разрешением 4K. Новинка – экран второго поколения Maestro 2. Его ультрагладкая поверхность оптимизирована для получения изображений высокого разрешения 4K+ (с поддержкой разрешения до 8K) и точнейшей передачи цветов.



Поверхность Ultra Smooth обеспечивает исключительную точность отображения каждого пикселя. Цветовая нейтральность достигает 100%; это означает, что поверхность экрана не «окрашивает» изображение, и цвета отображаются с абсолютной точностью и насыщенностью. Экран разработан специально для использования с лазерными 4K+ проекторами и способен поддерживать более высокие разрешения, вплоть до 8K.

Одним из главных преимуществ проекционного экрана Screen Innovations Maestro 2 является то, что его двигатель работает совершенно бесшумно: человеческое ухо не способно расслышать издаваемый мотором шум.



