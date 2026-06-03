Ещё один саундбар с разносторонними талантами…

03.06.2026 15:38

…совместно разработали специалисты компаний Weiss Engineering, PSI Audio и Illusonic. «Однокоробочное» решение под названием LIVEBOX представляет собой звуковую панель категории «всё-в-одном», стоит около 39000 долларов США и будет представлено широкой публике на выставке High End Vienna 2026.



Несмотря на описание, вынесенное в заголовок этого материала, создатели новинки не рекомендуют воспринимать LIVEBOX всего лишь как большой саундбар. Они заявляют, что их детище – не просто ещё одно lifestyle-устройство с хорошим звуком, но в большей степени профессиональный аудиопродукт, «упакованный» в lifestyle-корпус. Внутри которого находятся динамики, модуль ЦАП, усилители, стример, и прочая, и прочая… Чего у новинки нет – это поддержки HDMI и Bluetooth. Поскольку LIVEBOX – устройство довольно массивное, его создатели предусмотрели возможность окрашивания корпуса звуковой панели в любой цвет, чтобы сделать его менее заметным в интерьере. Для большей гибкости в установке разработаны два вида стоек: LIVEBASE Classic и LIVEBASE Adjustable. Первая представляет собой платформу с основанием 159 см x 50 cм и фиксированной высотой (она определяется в момент заказа), в которую прячутся провода. Вторая позволяет менять угол наклона установленного саундбара и также даёт возможность скрыть кабели.



Разработанная инженерами Illusonic технология True Ambience обеспечивает раздельное управление аудиоканалами и продвинутую обработку сигнала, что позволяет создавать более обширную звуковую сцену, с отличной фокусировкой звуковых образов (настоящий подарок любителям слушать оркестровые записи, качественно записанные живые выступления, музыку в исполнении небольших джазовых ансамблей и пр.). Встроенные усилительные модули – производства PSI: с двумя твитерами работают усилители класса A/B, со среднечастотными и басовыми драйверами (их тоже по два) – класса G/H. В нижней панели саундбара находится порт фазоинвертора. Участие в проекте компании Weiss Engineering – фирменные технологии обработки цифрового сигнала, настройка звучания и пр.