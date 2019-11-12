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Ещё один саундбар с регулируемой длиной


12.11.2019 10:43

 

 

Саундбар с регулируемой длиной появился в модельном ряду бренда Episode, владельцем которого является компания SnapAV. Устройство подходит для телевизоров с диагональю 50-70 дюймов.

 

Новинка носит название Expandable Soundbar и состоит из трёх частей. Две крайние сдвигаются вправо и влево, чтобы общая длина устройства (от 112 см до 158 см) соответствовала размерам телевизора. Глубина саундбара – всего 7,6 см. Он комплектуется металлическим грилем, также состоящим из трёх частей. Используемые динамики: 4-дюймовые басовики и твитеры 0,75”.

 

Решение разработано специально для инсталляционных компаний, которые не могут держать на складе множество саундбаров различной длины, поскольку работают с индивидуальными проектами. Производитель рекомендует использовать «расширяемый» саундбар для создания иммерсивного домашнего кинотеатра – вместе с аудио-видео ресивером, комплектом акустических систем и сабвуфером – или для улучшения звучания телевизора, в комплекте с сабвуфером и фирменным трёхканальным мини-усилителем.

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