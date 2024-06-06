Ещё одна новинка TCL

06.06.2024 21:32

Очередная новинка в модельном ряду TCL – QLED-телевизоры серии C655 PRO. Устройства с разрешением 4K поддерживают технологии HDR10+, Dolby Vision и HLG. Свыше 100 зон локального затемнения обеспечивают высокую контрастность и глубокий чёрный цвет.



Телевизоры TCL C655 PRO воспроизводят более миллиона цветовых оттенков; соответствие цветовому пространству стандарта DCI-P3 составляет до 95%. Процессор AiPQ PRO с искусственным интеллектом адаптирует изображение, улучшая чёткость, контрастность, передачу цвета и движения. Преимущество новинки для геймеров – в поддержке технологии VRR 144 Гц, которая уменьшает задержку ввода до 2-3 мс и предотвращает разрывы изображения.



Встроенная аудиосистема с поддержкой Dolby Atmos разработана и произведена в компании Onkyo. Благодаря современному дизайну и безрамочной конструкции Uni-body телевизор хорошо вписывается в любой интерьер.