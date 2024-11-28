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Ещё одна Premiera. Только маленькая.


28.11.2024 15:32

 

 

Компания MMS Cinema анонсировала новинку, компактный усилитель Premiera Mini Amp. Premiera – собственный бренда российского дистрибьютора, торговая марка уже давно на слуху, а продукция пользуется большой популярностью у отечественных аудиофилов благодаря продуманному набору функций и доступным ценам.

 

Premiera Mini Amp – интегральный Hi-Fi стереоусилитель класса D с внешним блоком питания. Есть встроенный сетевой плеер, ЦАП (32-битный TI PCM5121), поддержка Bluetooth, Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц) и AirPlay 2. Номинальная выходная мощность: 100 Вт на канал / 4 Ом. Усилитель действительно миниатюрный: 198 x 47 x 188 мм; весит устройство всего один килограмм.

 

На лицевой панели усилителя расположен универсальный регулятор громкости, разъём для подключения наушников и цветной ЖК-дисплей. Управлять настройками можно с помощью энкодера или пульта ДУ, есть мобильное приложение Audio System. Максимальное количество источников входного сигнала: восемь. Заявлены HDMI-вход с ARC для прямого подключения к телевизору, три аналоговых входа (два стерео RCA, один стерео TRS/Mini Jack), Toslink, Ethernet, USB-A для флешек и жёстких дисков (MP3, WAV, AIFF и FLAC до 24 бит / 192 кГц). Комплект выходных разъёмов представлен 3,5 мм стерео для наушников, аналоговым линейным стерео RCA для записи, моновыходом RCA для сабвуфера; предусмотрены акустические клеммы для подключения пары колонок с сопротивлением от 4 до 8 Ом.

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