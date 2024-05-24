Ещё одна Premiera

24.05.2024 15:27

Российский дистрибьютор компания MMS Cinema представляет новинку – первый в модельном ряду Premiera интегральник A1. Усилитель класса AB со встроенным ММ-фонокорректором, ЦАП и Bluetooth-модулем покажут на выставке Hi-Fi & High End Show Урал, которая пройдёт в Екатеринбурге в ближайшие выходные.



Premiera A1 – это классический интегральный стереоусилитель мощностью 51 Вт / канал (8 Ом). У него лаконичная, сугубо профессиональная, «внешность» и удобное управление; настройка осуществляется быстро и просто; благодаря широким возможностям подключения усилитель можно использовать почти с любыми источниками, как аналоговыми, так и цифровыми.



Обычно к подобным устройствам можно подключить не более пяти источников; в случае же с Premiera A1 их количество увеличено до восьми. С USB флешки можно воспроизводить файлы MP3, MP4, WAV, AIFF, FLAC. Есть два аналоговых выхода, стерео и моно (для активного сабвуфера), и выход на наушники. Поддерживается беспроводная передача сигнала – по Bluetooth. Через простое и понятное меню можно включить тонкомпенсацию, настроить уровни низких и высоких частот, выключить темброблок, отрегулировать яркость дисплея и кнопок, провести обновление ПО или вернуться, при необходимости, к заводским установкам.



