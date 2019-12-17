Ещё одна «умная» колонка Made in Russia

17.12.2019 10:00

К российским компаниям, которые «обзавелись» смарт-спикерами и голосовыми помощниками собственной разработки, примкнула Mail.ru Group. Новый интеллектуальный гаджет поступит в продажу в первом квартале будущего года.

О планах Mail.ru Group разработать собственное подобное устройство, которым можно было бы управлять голосом, с помощью интеллектуального помощника, стало известно ещё в 2018 году. На днях директор компании Борис Добродеев сообщил, что колонка практически готова и проходит окончательное тестирование.

Цель создания устройства – упростить взаимодействие потребителей с цифровой средой. По мнению разработчиков, человеческий голос является одним из интерфейсов будущего. Свой голосовой помощник в Mail.Ru Group назвали Марусей; предполагается, что он будет существовать и в виде отдельного приложения, которое партнёры компании смогут встраивать в свои продукты.