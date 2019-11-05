Если не новые AirPods Pro, то хотя бы чехол для старых…

05.11.2019 07:00

Тем, кто не хочет перепутать свой кейс-зарядник от AirPods с чужим, или предпочитает что-то более весомое, чем крошечная скользкая пластиковая коробочка, компания Incase предлагает простое решение – недорогое, но довольно симпатичное и свидетельствующее о стремлении к индивидуальности.

В интернет-магазине компании появился в продаже декоративный защитный футляр, в который можно поместить стандартный кейс AirPods, используемый для хранения и подзарядки наушников. Metallic Case for AirPods сделан из пластика и покрыт специальным тканым материалом с эффектом металлического блеска. Покрытие устойчиво к появлению пятен и царапин, а сам футляр намного прочнее штатного кейса, да и выглядит более стильно и солидно.

Новинка предлагается в трёх цветах – чёрном, сером и нежно-розовом – и подходит для AirPods первого и второго поколения. Цена аксессуара: 29,95 долларов США – в США, или 29,95 Евро – если вы покупаете его на европейском сайте.