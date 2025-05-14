ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

eSseCi Design Relaxa Cable: звук такой, какой он есть


14.05.2025 21:40

 

 

Итальянская фирма eSseCi Design начала выпуск магнито-левитирующих подставок под кабели Relaxa Cable. Это развязывающие опоры, которые предназначены для использования с системами высокого уровня. В комплект поставки Relaxa Cable входит кабель заземления, который можно подключить к заземляющему контакту аппаратуры или к «земле» в доме.

 

Новинка впервые демонстрируется на выставке Munich High End Show. Подставки производства eSseCi Design можно будет увидеть на стендах как минимум четырёх известных производителей аудиотехники, в том числе в экспозиции японской компании Soul Note. Продукция eSseCi Design известна тем, что не оказывает влияния на характер звучания аудиокомпонентов – она более полно раскрывает их возможности, что позволяет услышать звук таким, каким его воспроизводят аудиоустройства, со всеми достоинствами и недостатками.

 

Информация о цене магнито-левитирующих подставок под кабели eSseCi Design Relaxa Cable появится после окончания выставки, во второй половине мая.

Связанные новости:
 Устойчивость и отсутствие вибраций: IsoAcoustics GAIA NEO и GAIA-TITAN NEO - 13.05.2025 16:07
 Участники «АудиоСаммита 2025»: Gong-AV - 22.04.2025 17:13
 Звучат без компромиссов: Revival Audio Atalante 7 Évo - 24.03.2025 15:21
 Кабели Airtech: старт продаж в России - 10.03.2025 10:45
 Hi-Fi шумоизолятор English Electric EE1 Plus - 21.02.2025 02:47
 Энергия обновления: ЦАП Jadis JS5  - 29.01.2025 10:53
 Напольные стойки для полочной акустики Triangle  - 27.12.2023 14:28
 Inakustik: новый кабель серии Referenz Micro Air - 09.02.2022 17:10
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007