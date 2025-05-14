eSseCi Design Relaxa Cable: звук такой, какой он есть

14.05.2025 21:40

Итальянская фирма eSseCi Design начала выпуск магнито-левитирующих подставок под кабели Relaxa Cable. Это развязывающие опоры, которые предназначены для использования с системами высокого уровня. В комплект поставки Relaxa Cable входит кабель заземления, который можно подключить к заземляющему контакту аппаратуры или к «земле» в доме.



Новинка впервые демонстрируется на выставке Munich High End Show. Подставки производства eSseCi Design можно будет увидеть на стендах как минимум четырёх известных производителей аудиотехники, в том числе в экспозиции японской компании Soul Note. Продукция eSseCi Design известна тем, что не оказывает влияния на характер звучания аудиокомпонентов – она более полно раскрывает их возможности, что позволяет услышать звук таким, каким его воспроизводят аудиоустройства, со всеми достоинствами и недостатками.



Информация о цене магнито-левитирующих подставок под кабели eSseCi Design Relaxa Cable появится после окончания выставки, во второй половине мая.



