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Essenza By Bassocontinuo: новые модели


14.08.2026 20:52

 

 

Бренд Essenza by Bassocontinuo представил несколько новых продуктов. В их числе линейка стоек для аудиовидеокомпонентовSupernova, стойка Hydra, изоляционная платформа Isola, а также аксессуары для акустической развязки Easy Feet.

 

Модели новой серии Supernova Collection разработаны на базе фирменных стоек Vanguard. Для дополнительной изоляции установленных аудиокомпонентов используются так называемые «парящие» обрезиненные панели Isola. Их можно устанавливать в стойку на нужном уровне, дополняя ими одну или несколько полок, например, ту, на которую будет установлен проигрыватель виниловых пластинок. Предусмотрены два уровня изоляции, в зависимости от веса устанавливаемого на полку аудиовидеооборудования. 

 

В серию Supernova пока входят две модели: стойка Apollo, которая выпускается в двух- и трёхполочной конфигурации, а также подставка для усилителей мощности Atlas. Кроме того, появился новой вариант отделки фирменных стоек под названием Imperial Dark: это стальная рама, окрашенная в чёрный цвет, и полки с покрытием, имитирующим тёмный мрамор.

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