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Есть IKEA – есть винил


14.06.2022 14:23

 

 

Очередная волна популярности винила, похоже, превратилась в цунами: интерес к производству проигрывателей виниловых дисков проявляет даже… IKEA. Мебельный гигант заключил соглашение с компанией Swedish House Mafia: партнёры займутся выпуском аудиоустройств для домашнего использования, в том числе виниловых «вертушек».

 

Swedish House Mafia – «электронно-танцевальная супергруппа», сформированная в 2008 году; её создатели и участники – хаус-диджеи и продюсеры Axwell, Стив Анжелло (Steve Angello) и Себастьян Ингроссо (Sebastian Ingrosso), в 2011 году названные «главными лицами прогрессив-хаус музыки», а год спустя занявшие 12 место в диджейском Top-100. Коллекция предметов для дома Obegränsad, которая должна появиться в результате необычной коллаборации, предназначена для «всех тех, кто обладает небольшими средствами, но безграничной креативностью». В ближайшее время планируется начать продажи специального рабочего стола для «творцов музыки» – со встроенными подставками для мониторов, благодаря которым колонки будут располагаться на нужной высоте, и выдвижной полке для клавиатуры; кресла; проигрывателя виниловых дисков.

 

Как всегда в таких случаях, до появления новинок на прилавках подробная информация о технических характеристиках не разглашается. Известно лишь, что у проигрывателя массивный антивибрационный корпус и J-образный тонарм с картриджем Audio-Technica (пользователь может заменить его на другой); есть возможность выбора скорости вращения диска (45 или 33 оборотов в минуту); опускать иглу на пластинку придётся вручную – автоматический режим, судя по всему, не предусмотрен. Есть встроенный предусилитель с RCA-разъёмами для подключения к колонкам или более мощному внешнему усилителю. Предусмотрена и возможность беспроводного – по Bluetooth – подключения акустических систем (например, модели Eneby, также выпускаемой под брендом IKEA).

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