Есть лишний миллион? Есть Klipsch + OJAS kO-R1!

04.08.2025 15:41

 

 

В Россию привезли акустические системы Klipsch + OJAS kO-R1. По цене 1,1 млн. рублей за пару колонок и входящие в комплект стойки. Громкоговорители выпущены очень небольшой партией. Аудиораритет можно приобрести в одном из двух вариантов отделки: spiral red oak (тангенциальный распил красного дуба Quércus rúbra) или pewter gray («серое олово»).

 

Колонки, о которых идёт речь, представляют собой двухполосные рупорные акустические системы, разработанные инженерами Klipsch в сотрудничестве с дизайнерами из компании OJAS. Колонки были анонсированы чуть менее полугода назад и вызвали большой интерес, в результате чего, как утверждает производитель, «спрос превысил запасы». Особенность Klipsch kO-R1 – минималистичный дизайн и использование нестандартных компонентов: рупор – литой, алюминиевый, открытой установки, с регулируемой подставкой, корпус – из соединенных встык 13-слойных фанерных панелей (материал: балтийская берёза). Колонки оснащаются акустическими винтовыми клеммами из анодированного алюминия, которые позволяют подключить кабель пятью способами, и антивибрационными резиновыми опорами и поставляются в комплекте с акустическими стойками Klipsch KS-12. Точную настройку звука обеспечивает пятиступенчатый аттенюатор верхних частот.

 

Технические характеристики Klipsch + OJAS kO-R1: диапазон воспроизводимых частот 51 Гц – 20 кГц; максимальный непрерывный уровень звукового давления 117 дБ (40 Гц – 10 кГц); чувствительность 97,5 дБ на 2,83 В; номинальное сопротивление 8 Ом; переходная частота разделительного фильтра 970 Гц; рекомендуемая мощность усилителя 200 Вт (28,3 В, 40 Гц – 10 кГц). Размеры колонки (ШхВхГ): 42 x 71,4 x 33 см, вес 23,6 кг. Эксклюзивность изделия подтверждает металлическая табличка с лазерной гравировкой.  Покупатель получает в подарок книгу в твердом переплёте с описанием истории создания уникальных колонок.

Комментарии

2007