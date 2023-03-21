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Estelon Aura – больше, чем громкоговоритель


21.03.2023 13:34

 

 

Aura – новая акустическая система, разработанная инженерами эстонской компании Estelon. Напольная колонка высотой 136 см представляет собой трёхполосный пассивный громкоговоритель, необычная форма корпуса которого не только играет эстетическую роль, но имеет и практическое значение.

 

Внутри – дюймовый твитер Illuminator производства Scan-Speak с эллиптическим волноводом, пара пятидюймовых мидбасовых драйверов Satori (производитель заявляет, что их диффузоры сделаны из египетского папируса), а также направленный в пол десятидюймовый низкочастотный динамик Faital; конструкция основания и тщательно рассчитанное расстояние от басовика до пола обеспечивают правильное распределение басов даже в том случае, если колонка стоит на ковре с длинным ворсом. Внутренняя проводка выполнена кабелями Kubala-Sosna. В пресс-релизе говорится, что «благодаря широкой когерентной сцене, а также глубине и сфокусированности звучания у слушателей складывается впечатление, что они всегда находятся в зоне наилучшего восприятия (sweet spot)… Aura – больше, чем просто громкоговоритель; это произведение искусства, сочетание формы и функциональности которого обеспечивает непревзойденное качество звука. Благодаря уникальному дизайну и передовым технологиям Aura, несомненно, изменит правила игры в мире аудиофилов».

 

Розничная цена новинки: 17500 евро или 19900 долларов США за пару. Характеристики системы: АЧХ 35 Гц – 25 кГц; номинальная мощность 200 Вт; номинальный импеданс 4 Ом; чувствительность 90 дБ. Производитель рекомендует устанавливать колонки Aura в помещениях площадью от 15 до 60 кв.м.

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