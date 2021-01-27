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Estelon Forza Anniversary Edition: 10 лет, 10 комплектов


27.01.2021 11:54

 

 

Эстонскому акустическому бренду Estelon исполнилось десять лет. К своему первому юбилею компания выпустила специальную версию громкоговорителя Forza.

 

В основе Forza Anniversary Edition – модель, появившаяся в модельном ряду компании в 2019 году. Оригинальная разработка оказалась очень успешной и получила несколько наград. Акустическую систему усовершенствовали, применив несколько технологических решений, реализованных во флагманской модели Extreme. Четырёхполосная конструкция состоит из двух 11-дюймовых вуферов и восьмидюймового СЧ/НЧ драйвера, а также среднечастотника (7”) с керамической мембраной и однодюймового алмазного твитера. Динамики разработаны и изготовлены в компании Accuton. Корпуса колонок отделаны чёрным рояльным лаком; на задней панели – подпись их создателя, Альфреда Василькова.

 

Estelon выпустит всего лишь десять пар Forza Anniversary Edition, что делает эти колонки особенно привлекательными для тех, кто по-настоящему увлечён High End звуком и может себе позволить значительные траты: розничная цена за пару составит 169 тысяч долларов США (цены в Европе).

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