Estelon представляет новую флагманскую модель

21.12.2021 14:07

Новинка модельного ряда Estelon – и новый флагман фирменной линейки акустических систем – напольный громкоговоритель The Extreme Mk II.



The Extreme Mk II состоит из двух отдельных модулей; общая высота громкоговорителя превышает два метра. Громкоговорители транспортируются в полностью собранном виде. Особенность аудиосистемы – в возможности настройки высоты, на которой располагается верхняя часть колонки. Так можно добиться наиболее оптимального звучания; кроме того, благодаря модульной конструкции динамики, которые размещаются в верхнем модуле, полностью изолированы от вибрации, которую создают басовые драйверы.



Корпуса The Extreme Mk II – традиционные для продукции Estelon, с изогнутыми стенками: это позволяет избежать образования нежелательных внутрикорпусных резонансов. Внутри – 168-миллиметровый драйвер с керамической мембраной. Это новая разработка, в которой использована технология Accuton CELL. Твитер – тоже производства Accuton: 25 мм, мембрана с алмазным покрытием, диапазон частот до 60 кГц. Внутренняя проводка – «старшие» кабели Kubala-Sosna с проводниками из чистой меди. В основании каждого громкоговорителя – тяжёлая мраморная плита. Новинка предлагается в четырёх вариантах отделки: Midnight Opera («Полуночная Опера»), Bronze Royale («Королевская Бронза»), Lunar Eclipse («Лунное Затмение») и Nordic Emerald («Северный Изумруд»).