ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

HI-FI & HIGH END SHOW переносится

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show объявили о переносе выставки на 2021 год. В Москве как...

Euclid: первые внутриканальные наушники Audeze


09.02.2021 11:20

 

 

Новая модель наушников Audeze, получившая название Euclid – это портативные внутриканальные магнито-планарные наушники в закрытом корпусе. По утверждению разработчиков, у Euclid самый высокий динамический диапазон среди всех внутриканальных наушников такого же размера.

 

Специально для новинки был разработан ультратонкий 18-миллиметровый магнито-планарный драйвер. В каждом наушнике такой драйвер один, и этого достаточно, поскольку он охватывает весь частотный спектр и не нуждается в дополнительных кроссоверах. Импеданс Euclid 12 Ом, чувствительность 105 дБ, частотный диапазон 10 Гц - 50 кГц, поэтому использовать наушники можно не только со стационарными проигрывателями, но и с любыми портативными устройствами. Из других компонентов и технологий отметим звуковые катушки Uniforce, магнитную систему N50 Fluxor и волноводы Fazor.

 

Корпуса Euclid весят всего по 7,5 г; они сделаны из алюминия, центральная вставка – из углеродного волокна. Для подключения кабелей предусмотрены универсальные позолоченные MMCX-коннекторы В комплект поставки входят насадки трёх видов, в том числе из вспененного материала с эффектом памяти. В России новинка появится в продаже в марте 2021 года.

Связанные новости:
 Что-то новенькое: наушники KEF M3 - 08.02.2021 06:30
 На выходные – в Екатеринбург! - 29.01.2021 12:07
 Наушники Yamaha: восемь новинок до конца года - 27.08.2020 12:30
 Беспроводные наушники Audeze Penrose для игровых консолей - 17.07.2020 08:00
 Винил Джем 2020: Prime Solutions - 13.02.2020 11:09
 Наушники Audeze LCD-1 - 17.10.2019 13:43
 Планарно-магнитные наушники Audeze LCD-i3 - 30.09.2019 13:25
 Audeze LCD-GX – для геймеров-аудиофилов - 22.08.2019 14:00
 Планарные наушники HiFiMAN - 17.02.2016 19:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007