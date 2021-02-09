Euclid: первые внутриканальные наушники Audeze

09.02.2021 11:20

Новая модель наушников Audeze, получившая название Euclid – это портативные внутриканальные магнито-планарные наушники в закрытом корпусе. По утверждению разработчиков, у Euclid самый высокий динамический диапазон среди всех внутриканальных наушников такого же размера.

Специально для новинки был разработан ультратонкий 18-миллиметровый магнито-планарный драйвер. В каждом наушнике такой драйвер один, и этого достаточно, поскольку он охватывает весь частотный спектр и не нуждается в дополнительных кроссоверах. Импеданс Euclid 12 Ом, чувствительность 105 дБ, частотный диапазон 10 Гц - 50 кГц, поэтому использовать наушники можно не только со стационарными проигрывателями, но и с любыми портативными устройствами. Из других компонентов и технологий отметим звуковые катушки Uniforce, магнитную систему N50 Fluxor и волноводы Fazor.

Корпуса Euclid весят всего по 7,5 г; они сделаны из алюминия, центральная вставка – из углеродного волокна. Для подключения кабелей предусмотрены универсальные позолоченные MMCX-коннекторы В комплект поставки входят насадки трёх видов, в том числе из вспененного материала с эффектом памяти. В России новинка появится в продаже в марте 2021 года.