ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Eversolo DAC-Z10: High End из Китая


13.11.2025 21:44

 

 

High End из Китая – продукция бренда Eversolo Audio (принадлежит компании Zidoo Technology). Недавно производитель представил новинку – ЦАП DAC-Z10 с усилителем для наушников и фирменной технологией Fully Isolated Architecture (FIA), которая обеспечивает полную изоляцию цифровой и аналоговой схем.  

 

Конструкция DAC-Z10 включает три линейных источника питания, полностью изолированных один от другого. Секция усилителя для наушников автоматически определяет импеданс и соответственно подстраивает усиление. Мощность до 1 Вт при нагрузке 16 Ом и 32 Ом делает DAC-Z10 практически идеальным парнтёром как для динамических, так и для планарно-магнитных наушников. Набор разъёмов для подключения представлен USB Audio, двумя коаксиальными и двумя оптическими входами, I2S, AES/EBU и HDMI ARC/eARC. Многоядерный процессор поддерживает передачу данных без потерь в форматах DSD512 Native и 32 бит / 768 кГц PCM. Каждый вход электрически изолирован от помех. Bluetooth-модуль Qualcomm QCC5125 обеспечивает сильный сигнал при потоковой передаче даже с низковольтных источников (смартфоны, планшеты).

 

Ключевой элемент конструкции DAC-Z10 – двойная схема декодирования. Для каждого канала используется отдельный набор микросхем AK4191 и AK4499, благодаря чему цифровые сигналы в обоих каналах остаются полностью разделены на всём пути прохождения, от входа до преобразования, вследствие чего расширяется динамический диапазон и увеличивается разрешение. Кроме того, в DAC-Z10 используется высокоточная цепь резисторов R2R с отдельными модулями для каждого канала, что позволяет сохранить целостность сигнала и выравнивает фазу на каждом этапе. 8,8-дюймовый сенсорный IPS-дисплей с электромагнитным экранированием позволяет выбирать, помимо прочего, винтажный и современный стили оформления. Поддерживается дистанционное управление со смартфона или планшета, с помощью приложения Eversolo Control.

Связанные новости:
 Musical Fidelity Nu-Vista DAC: легенда возвращается - 24.10.2025 14:16
 Итоги Hi-Fi & High End Show Москва 2025 - 21.10.2025 17:36
 Небанальный сабвуфер: REL T/9x SE  - 17.07.2025 13:00
 Китайские телевизоры из Калуги - 16.07.2025 13:04
 Shanling: CD – это снова круто - 24.06.2025 21:21
 Китайские телевизоры зазвучат по-датски - 26.07.2024 03:11
 Merlion привезёт в Россию телевизоры Skyworth - 23.07.2024 17:57
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007