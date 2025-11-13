Eversolo DAC-Z10: High End из Китая

13.11.2025 21:44

High End из Китая – продукция бренда Eversolo Audio (принадлежит компании Zidoo Technology). Недавно производитель представил новинку – ЦАП DAC-Z10 с усилителем для наушников и фирменной технологией Fully Isolated Architecture (FIA), которая обеспечивает полную изоляцию цифровой и аналоговой схем.



Конструкция DAC-Z10 включает три линейных источника питания, полностью изолированных один от другого. Секция усилителя для наушников автоматически определяет импеданс и соответственно подстраивает усиление. Мощность до 1 Вт при нагрузке 16 Ом и 32 Ом делает DAC-Z10 практически идеальным парнтёром как для динамических, так и для планарно-магнитных наушников. Набор разъёмов для подключения представлен USB Audio, двумя коаксиальными и двумя оптическими входами, I2S, AES/EBU и HDMI ARC/eARC. Многоядерный процессор поддерживает передачу данных без потерь в форматах DSD512 Native и 32 бит / 768 кГц PCM. Каждый вход электрически изолирован от помех. Bluetooth-модуль Qualcomm QCC5125 обеспечивает сильный сигнал при потоковой передаче даже с низковольтных источников (смартфоны, планшеты).



Ключевой элемент конструкции DAC-Z10 – двойная схема декодирования. Для каждого канала используется отдельный набор микросхем AK4191 и AK4499, благодаря чему цифровые сигналы в обоих каналах остаются полностью разделены на всём пути прохождения, от входа до преобразования, вследствие чего расширяется динамический диапазон и увеличивается разрешение. Кроме того, в DAC-Z10 используется высокоточная цепь резисторов R2R с отдельными модулями для каждого канала, что позволяет сохранить целостность сигнала и выравнивает фазу на каждом этапе. 8,8-дюймовый сенсорный IPS-дисплей с электромагнитным экранированием позволяет выбирать, помимо прочего, винтажный и современный стили оформления. Поддерживается дистанционное управление со смартфона или планшета, с помощью приложения Eversolo Control.