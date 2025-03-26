ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Европа осталась без кинотеатральных проекторов Sony


26.03.2025 15:50

 

 

Компания Sony подтвердила, что больше не будет продавать свои видеопроекторы в Европе. Продажи кинотеатральных моделей видеопроекторов Sony будут прекращены, как только все складские запасы закончатся.

 

В официальном заявлении представители Sony объяснили своё решение действующими в Евросоюзе правилами и ограничениями. В тексте заявления говорится: «Sony всегда руководствуется буквой закона… для того, чтобы соблюсти действующие в Европе законы и правила, в том числе установленные недавно правила экспортного контроля и действующие торговые ограничения, мы приняли решение, которые было неизбежно – прекратить продажи в Европе наших проекторов». Продаж проекторов Sony, предназначенных для домашних кинотеатров, в странах «за пределами европейского рынка» решение не коснётся – по крайней мере, до тех пор, пока там не изменятся правила торговли.

 

Перечень моделей кинотеатральных проекторов Sony, которые больше нельзя будет купить в Европе: 4K модели из кинотеатральной линейки VPL-XW8100/W/DE, VPL-XW8100/W, VPL-XW8100/B/DE, VPL-XW8100/B, VPL-XW6100/W/DE, VPL-XW6100/W, VPL-XW6100/B/DE, VPL-XW6100/B, VPL-XW5000/W/DE/1, VPL-XW5000/W/1, VPL-XW5000/B/DE/1, VPL-XW5000/B/1; модели из инсталляционной линейки VPL-FHZ85/B/1, VPL-FHZ85/1, VPL-FHZ80/B/1, VPL-FHZ80/1, VPL-PHZ61/1, VPL-PHZ51/1.

Связанные новости:
 Sony реинкарнирует Blu-ray - 25.03.2025 15:46
 Ascendo: инфразвук для кинозала - 22.01.2025 15:04
 CES 2025: эксперты в ожидании - 27.12.2024 18:59
 High End Show: из Мюнхена – в Вену - 27.09.2024 11:04
 На европейский рынок выходит компания из Польши Unitra - 04.06.2024 17:59
 Новые кинотеатральные проекторы JVC - 06.05.2024 02:00
 Кино дома: ДК-комплекты Loewe home.cinema  - 01.03.2024 13:06
 Вымирающий вид: ламповые проекторы  - 22.02.2024 13:19
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007