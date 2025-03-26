Европа осталась без кинотеатральных проекторов Sony

26.03.2025 15:50

Компания Sony подтвердила, что больше не будет продавать свои видеопроекторы в Европе. Продажи кинотеатральных моделей видеопроекторов Sony будут прекращены, как только все складские запасы закончатся.



В официальном заявлении представители Sony объяснили своё решение действующими в Евросоюзе правилами и ограничениями. В тексте заявления говорится: «Sony всегда руководствуется буквой закона… для того, чтобы соблюсти действующие в Европе законы и правила, в том числе установленные недавно правила экспортного контроля и действующие торговые ограничения, мы приняли решение, которые было неизбежно – прекратить продажи в Европе наших проекторов». Продаж проекторов Sony, предназначенных для домашних кинотеатров, в странах «за пределами европейского рынка» решение не коснётся – по крайней мере, до тех пор, пока там не изменятся правила торговли.



Перечень моделей кинотеатральных проекторов Sony, которые больше нельзя будет купить в Европе: 4K модели из кинотеатральной линейки VPL-XW8100/W/DE, VPL-XW8100/W, VPL-XW8100/B/DE, VPL-XW8100/B, VPL-XW6100/W/DE, VPL-XW6100/W, VPL-XW6100/B/DE, VPL-XW6100/B, VPL-XW5000/W/DE/1, VPL-XW5000/W/1, VPL-XW5000/B/DE/1, VPL-XW5000/B/1; модели из инсталляционной линейки VPL-FHZ85/B/1, VPL-FHZ85/1, VPL-FHZ80/B/1, VPL-FHZ80/1, VPL-PHZ61/1, VPL-PHZ51/1.



