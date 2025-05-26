«Евровидение» и Munich High-End Show: неожиданный конфликт

26.05.2025 19:01

Эксперты обсуждают, повлияют ли итоги прошедшего недавно конкурса песни «Евровидение-2025» на выставку High End Show 2026, которая в будущем году должна переехать из Мюнхена в Вену (о том, что переезд состоится, организаторы выставки объявили ещё в 2024 году).



Компания High End Society, которая занимается подготовкой и организацией одной из крупнейших специализированных выставок аудиотехники и технологий, некоторое время назад объявила, что в 2026 году мероприятие пройдёт с 28 по 31 мая. В этом не было бы ничего особенного, однако итоги «Евровидения» могут спутать все планы и организаторов, и участников. И всё из-за того, что победителем песенного конкурса стал исполнитель из Австрии JJ. Это означает, что в следующем году, согласно традиции, «Евровидение» будет проходить в Австрии – и, скорее всего, именно в Вене. И вот тут начинаются потенциальные проблемы…



Уже через несколько часов после финала цены на проживание в австрийской столице в мае 2026 резко возросли, а то и стали неподъёмными для людей со средним достатком. Точные даты следующего «Евровидения» ещё не объявлены, но обычно конкурс проводится в середине-конце мая, и в 2026 году его могут назначить как на 12-16 мая, так и на 19-23 и даже на 26-30 мая, то есть именно на те дни, на которые запланировано High End Show. Ситуация усугубляется тем, что «Евровидение» – не четырёхдневное мероприятие: подготовка и репетиции могут длиться не менее шести недель. При этом многие производители аудиотехники, традиционно экспонирующиеся на выставке, ещё не подтвердили своё участие и не забронировали проживание. С учётом того, что на выставку может приехать более 500 компаний-участников, а количество потенциальных посетителей со всего мира оценивается в более чем 20 тысяч человек, даже если даты двух значимых событий напрямую не совпадут, это может представлять значительные трудности для тех, кто собирается приехать в Вену – с той или иной целью – в мае будущего года. Пока же эксперты ждут, когда организаторы Eurovision объявят о месте проведения и датах очередного конкурса, и надеются, что возникшая проблема будет решена как можно скорее и без ущерба для всех заинтересованных сторон.