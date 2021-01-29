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Falcon Acoustics: сделай сам


29.01.2021 13:25

 

 

Компания Falcon Acoustics объявила о выпуске второй модели в серии Complete@Home. Несколько месяцев назад в ассортименте производителя акустики появились двухполосные колонки IMF100, теперь же концепция DIY (do-it-yourself, «сделай сам») реализована в новых мини-мониторах Q7 Mini-Monitor.

 

На сборку пары громкоговорителей уйдёт не более двух часов; специальные инструменты – паяльник и пр. – не потребуются. В комплект поставки входит подробная инструкция; если возникли вопросы, можно посмотреть видеоруководство на YouTube. Колонки комплектуются фирменными драйверами B110 и T27 и кроссовером 23.2. Такие же динамики устанавливаются в АС популярной модели LS3/5a; для Q7 инженеры компании разработали новый корпус, большего объёма, что позволило добавить басы. Для отделки используется шпон балтийской берёзы. Передние панели – из массива ореха или розового дерева. Грили крепятся на магнитах.

 

Тем, кто не уверен в своих силах или просто не хочет возиться со сборкой деталей, Falcon Acoustics предлагает купить колонки Q7 в уже собранном виде, с полной фабричной настройкой. В планах компании – расширить модельный ряд Complete@Home до шести моделей.

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