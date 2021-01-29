Falcon Acoustics: сделай сам

29.01.2021 13:25

Компания Falcon Acoustics объявила о выпуске второй модели в серии Complete@Home. Несколько месяцев назад в ассортименте производителя акустики появились двухполосные колонки IMF100, теперь же концепция DIY (do-it-yourself, «сделай сам») реализована в новых мини-мониторах Q7 Mini-Monitor.



На сборку пары громкоговорителей уйдёт не более двух часов; специальные инструменты – паяльник и пр. – не потребуются. В комплект поставки входит подробная инструкция; если возникли вопросы, можно посмотреть видеоруководство на YouTube. Колонки комплектуются фирменными драйверами B110 и T27 и кроссовером 23.2. Такие же динамики устанавливаются в АС популярной модели LS3/5a; для Q7 инженеры компании разработали новый корпус, большего объёма, что позволило добавить басы. Для отделки используется шпон балтийской берёзы. Передние панели – из массива ореха или розового дерева. Грили крепятся на магнитах.



Тем, кто не уверен в своих силах или просто не хочет возиться со сборкой деталей, Falcon Acoustics предлагает купить колонки Q7 в уже собранном виде, с полной фабричной настройкой. В планах компании – расширить модельный ряд Complete@Home до шести моделей.