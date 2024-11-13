Fell Audio: MHFAA

13.11.2024 12:50

Новый Hi-Fi бренд появился в Великобритании. Компания Fell Audio выпускает аудиокомпоненты, рассчитанные на покупателей со средним уровнем доходов. Две первые модели в ассортименте нового производителя – интегральный стереоусилитель Fell Amp и проигрыватель компакт-дисков Fell Disc начальной ценовой категории. Другие фирменные устройства появятся в продаже в 2025 году.



В пресс-релизе сообщается, что внешне устройства Fell Audio напоминают аудиокомпоненты 1970-х годов, которые называют «золотым веком Hi-Fi», но рассчитаны на современных аудиофилов, привыкших к сенсорному управлению, стримингу и прочим возможностям, которые и не снились их папам и дедушкам. Обещают «аутентичное звучание и надёжность за доступные деньги» (в названии этого материала мы обыграли американский лозунг MAGA (Make America Great Again, «Снова сделаем Америку великой», предложив свой вариант для Fell Audio: Make Hi-Fi Affordable Again, «Снова сделаем Hi-Fi доступным»). Продукт почти полностью британский, от разработки до упаковки, разве что некоторые элементы конструкции поставляются из-за рубежа.



Усилитель – класса D, мощностью 89 Вт на канал / 8 Ом; с двумя цифровыми (оптическим и коаксиальным) и тремя аналоговыми линейными RCA входами. Есть выходы на предусилитель и сабвуфер и встроенный фонокорректор (MM), поддержка Bluetooth aptX HD, 3,5-миллиметровый разъём для подключения наушников и сенсорные кнопки для переключения входов. Новинки продаются по цене 599 и 499 фунтов стерлингов; в переводе на российские денежные единицы цена усилителя составляет почти 76000 рублей, CD-плеера – 63000 рублей. Пока купить продукцию Fell Audio можно только в Великобритании, но создатель компании Питер Тайсон (Peter Tyson) обещает, что в будущем году такая возможность появится и у жителей других стран Европы (и не только).