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Fender Audio «пошла» в лайф-стайл


06.07.2022 09:21

 

 

Fender анонсировала серию принципиально новых аудио устройств. Их появлению способствовало приобретение компанией производителя внутриканальных наушников Aurisonics, а также успешный опыт сотрудничество другого «гитарного» бренда, Marshall, с дизайн-студией из Швеции Zound Industries.

 

В новой коллекции – продукция трёх категорий: полностью беспроводные стерео наушники, проводные профессиональные внутриканальные мониторы, а также Bluetooth-колонки. Последние выглядят как миниатюрные гитарные усилители; эти устройства, как надеются в Fender, будут востребованы не только музыкантами, но и рядовыми потребителями, которых интересует история бренда и личность его создателя, Лео Фендера (Leo Fender).

 

Серия Tour – для «покорителей дорог»; здесь есть модели с широкополосными динамическими драйверами и наушники с гибридными драйверами; модель Tour Lite повторяет дизайн AirPods и разработана специально для поклонников мейнстрима.  Во всех моделях используется технология шумоподавления, все наушники с удобной посадкой и мощным звуком, который можно настроить в соответствии с предпочтениями пользователя. Producer – для музыкантов: внешне они похожи на профессиональные IEM (внутриканальные мониторы), оснащаются гибридными драйверами (до шести в модели Mix Pro), а настройки их звукового профиля такие же, как у моделей, используемых музыкантами в студяих и на сцене.

 

Наконец, серия Classic – портативные стереосистемы для любителей и профессионалов. Модель Newport с двумя широкополосными динамиками и «пищалкой» выполнена в ретро-стиле, как будто была создана в 1950-х годах, и рассчитана на 12 часов автономной работы; выпускается в четырёх вариантах отделки. Колонка Indio похожа на гитарный комбик; в ней два 16-мм твитера, два басовика 3.5”, заряда аккумулятора хватает на 25 часов.

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