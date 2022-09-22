Ferrari, Burmester, High End!

22.09.2022 09:00

Начиная с 2019 года, команда разработчиков Burmester трудилась над созданием аудиосистемы для автомобилей Ferrari. Комплект, которым будут оснащаться новые Ferrari Purosangue, состоит из 21 динамика совокупной мощностью 1420 Вт. Покупателям обещают выдающуюся натуральность и детальность звучания.

Ferrari Purosangue – первая модель автомобилей, в которых будут использованы акустические системы с ленточными твитерами. Производитель заявляет, что система воспроизводит звуки с «неслыханной точностью, стирая границы между музыкой и слушателем». Уникальным является также использование гибридного усиления: аналогового для высоких и средних частот, цифрового – для низких. Результат – тёплый, натуральный, детальный и очень мощный звук. Surround-динамики – так называемые ультраплоские. Благодаря небольшой глубине динамиков конструкторам удалось выбрать более оптимальные места для их размещения, что, в свою очередь, позволило добиться лучшего объёмного звучания.

Мощность сабвуфера в полностью закрытом корпусе большого объёма – 400 Вт. Использование ленточных твитеров в динамиках автомобиля обеспечивает идеальное звучание во всём салоне, вне зависимости от положения слушателей.



