FHD-проектор Acer H6543BDK: нагрузок не боится

17.07.2025 13:28

Acer H6543BDK – новинка российского рынка, универсальный DLP-проектор с DMD-матрицей третьего поколения с нативным разрешением Full HD и продвинутой системой автоматической настройки изображения. Благодаря впечатляющему набору технологий улучшения изображения и входных интерфейсов проектор подходит для домашнего использования, а также сферы развлечений, бизнеса и образования.



Проектор оснащается лампой подсветки Philips 240 Вт с пиковой яркостью 4500 люменов. Контрастность 10000:1, 10-битная глубина цветопередачи с 1,07 млрд. оттенков, светосильная оптическая группа 2 ~ 2,05, фокусное расстояние 15,85 – 17,44 мм. Acer H6543BDK способен проецировать изображение с диагональю до 300 дюймов; при его установке на расстоянии двух метров от проекционной поверхности пользователь получает изображение размером 62 дюйма по диагонали и детализацию на уровне современного телевизора. «Картинка» остаётся яркой и насыщенной даже при дневном освещении.



Проектор разработан с целью длительной эксплуатации в сложных условиях. Он может работать в круглосуточном режиме благодаря эффективной системе охлаждения с уровнем шума 29 Дб (в эко-режиме). Проектор совместим с широким спектром систем крепления вертикального и горизонтального типа. Предусмотрена возможность тонкой регулировки положения проектора, а также автоматической и ручной корректировки трапецеидальных искажений. Поддерживается динамическая корректировка масштаба и соотношения сторон выводимого изображения и функция быстрого переключения между источниками. В комплект интерфейсов для подключения источников сигнала входят два разъёма HDMI 1.4a, комбинированный аудиовход, служебные USB и D-sub. В числе применяемых технологий улучшения изображения – фирменные ColorBoost3D и LumiSense, ColorSafe II и BlueLight Shield.



