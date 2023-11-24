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«Фигаро» тут. Новый, улучшенный, красивый.


24.11.2023 15:46

 

 

На смену акустическим системам Figaro XL, появившимся в модельном ряду компании AudioSolutions шесть лет назад, пришли обновлённые Figaro XL2 – трёхполосные громкоговорители, при создании которых использованы технологии, до сих пор применявшиеся в более дорогих фирменных продуктах.

 

В частности, речь идёт об усовершенствованном мини-рупорном твитере и средне- и низкочастотных драйверах с бумажными диффузорами. Среднечастотник работает в расширенном диапазоне (частота среза кроссовера 400-4000 Гц), избегая значений, в которых возможны слышимые задержки или искажения. В результате получается «однородный звук практически с нулевым фазовым сдвигом».

 

Корпус новинки позаимствован у колонок из более дорогой серии Virtuoso; тот же метод сборки («корпус внутри корпуса») применяется при изготовлении флагманских громкоговорителей Vantage. Внутри: лёгкий жёсткий короб; вокруг него – полностью инертный тяжёлый внешний короб; между ними – демпфирующий слой из полиуретана. Figaro XL2 выпускаются в нескольких цветах. Дизайн колонки разработан лично основателем и владельцем компании AudioSolutions Гедиминасом Гайделисом (Gediminas Gaidelis). Розничная цена за пару новых Figaro XL2 – 20000-25000 евро.

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