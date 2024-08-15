FiiO FH19: высокая эффективность, уникальный дизайн

15.08.2024 08:57

Новинка FiiO – флагманские гибридные внутриканальные наушники FH19. Особенность этой модели – Push-pull Dual Dynamic Driver, два оппозитно расположенных 13,7-миллиметровых динамических излучателя с диафрагмами из композита PU+DLC. Благодаря такой конструкции даже при половинной амплитуде достигается требуемый уровень звукового давления.

Средние и высокие частоты воспроизводятся арматурными драйверами Knowles Balanced Armature (BA), которые разработаны специально для новой модели. В инновационной акустической схеме «3+1» используется специальная резонансная полость с двумя отдельно управляемыми зонами средних частот. Полуоткрытая конструкция и фирменная технология сбалансированного сброса давления обеспечивают длительное комфортное прослушивание без давления на барабанную перепонку. Внутри наушников – рама из титана, корпус выполнен из алюминия, поэтому наушники очень лёгкие, но прочные. АЧХ FiiO FH19: 8 Гц – 40 кГц; импеданс: 16 Ом; чувствительность: 109 дБ/мВт.

В комплект поставки входят три пары сменных аудиофильтров, которые обеспечивают различное внутреннее демпфирование и позволяют настраивать характер звучания FH19 в соответствии с личными предпочтениями пользователя: красный фильтр усиливает низкие частоты и даёт мощный эффектный бас, чёрный – прозрачное сбалансированное звучание, зелёный – детализированные высокие частоты. Также в комплект поставки входит кабель уровня High End длиной 1,2 м из серебра – с восемью проводниками, в каждом по 28 изолированных жил; два сменных штекера, несимметричный 3,5 мм и балансный 4,4 мм; 22 пары (!) амбушюров.