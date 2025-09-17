FiiO K13 R2R: приятен глазу, не обременителен для бюджета

17.09.2025 11:54

K13 R2R – новый настольный ЦАП / усилитель для наушников, более мощный (и бОльшего размера) и гибкий, чем модель K11 R2R, появившаяся в ассортименте устройств, выпускаемых под брендом FiiO, в прошлом году, и с расширенными возможностями. Цена новинки – всего 319 долларов США.

В конструкции K13 R2R используется фирменный 24-битный ЦАП лестничного типа, с ультранизким уровнем шума и фирменным же алгоритмом коррекции ошибок. Как сообщается в пресс-релизе, новинка обеспечивает «уникальный по насыщенности и музыкальности звук». K13 R2R поддерживает воспроизведение файлов высокого разрешения вплоть до 32 бит / 384 кГц PCM и DSD256, а его совокупная мощность достигает 2400 МВт – более чем достаточно для большинства современных наушников. Устройство оснащается двумя балансными XLR выходными разъёмами, четырьмя линейными RCA (по паре левых и правых), коаксиальным и оптическим входами и входом USB; также имеются входы питания AC и DC с переключателем и беспроводная антенна.

Настраиваемая регулировка усиления (с помощью кнопок на передней панели или дисплея) позволяет использовать усилитель с наушниками разной чувствительности. К ЦАП/усилителю можно подключить активные или пассивные акустические системы или цифровые источники звука. Встроенный модуль Bluetooth с поддержкой Hi-Res кодеков (включая LDAC) обеспечивает возможность прямого стриминга. Цвет корпуса: чёрный или серебристый.