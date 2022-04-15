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FiiO K9 Pro обновился


15.04.2022 12:03

 

 

В продаже появился обновлённый флагманский усилитель FiiO K9 Pro. У новинки два ЦАПа ES9038PRO; общее число фильров ЦАП доведено до семи. Благодаря усовершенствованной схемотехнике соотношение сигнал/шум достигает 129 дБ, а коэффициент нелинейных искажений снизился до 0,00025%.

 

Усилитель воспроизводит треки в формате MQA 8X, поддерживает форматы высокого разрешения LDAC, aptX Adaptive, aptX HD. При невысоком уровне выходного сигнала решить проблему дисбаланса каналов позволяет новый регулятор громкости, более удобный и точный; он сделан из алюминиевого сплава с золотым напылением. Есть и другие конструктивные изменения; так, с двух сторон корпуса добавлены вентиляционные отверстия для лучшего охлаждения.

 

FiiO K9 Pro поставляется в комплекте с подставкой для вертикального размещения усилителя и дополнительному отведению тепла. Усилитель оснащён впечатляющим набором разъёмов: 4,4 мм балансный, коаксиальный, оптический, Bluetooth, RCA, USB и USB C входы, XLR 4 pin, 6,5 мм, 4,4 мм балансный, RCA se и балансный XLRx2 выходы. Устройство можно подключать к домашней аудиосистеме, мобильным гаджетам или наушникам. Управлять усилителем можно с помощью приложения FiiO Control.

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