FiiO K9 Pro стал доступнее

29.06.2023 10:09

…благодаря выходу новой модели, FiiO K9. От флагмана она отличается главным образом микросхемой цифро-аналогового преобразователя.

За преобразование из цифры в аналог «отвечают» два новых 32-битных чипа ES9068AS; они работают в фирменном режиме QUAD DAC с учетверением выходных каналов. Аналоговая часть состоит из преобразователя «ток-напряжение», фильтра, аналогового регулятора громкости, буфера, предусилителя, выходного каскада. Операционные усилители: TI OPA1612 и OPA1602. Весь аналоговый тракт остаётся полностью балансным от ЦАП до выходного разъёма.



Встроенный усилитель для наушников – точно такой же, как во флагманской модели K9 Pro, с модифицированным THX AAA 788+ в виде двух отдельных модулей для левого и правого канала. Мощность: 780 мВт на 300-омной нагрузке, 2000 мВт – на 32-омной. Тройная интеллектуальная система защиты препятствует перегреву, перегрузке и попаданию постоянного тока на выход.

Максимальная частота Hi-Res файлов увеличена с 384 кГц до 768 кГц PCM и с 11,3 до 22,5 МГц DSD. Чип Bluetooth 5.1 (QCC5124) поддерживает все распространённые форматы, включая LDAC и AptX HD. Для обладателей игровых приставок SONY и Nintendo предусмотрен режим работы UAC1.0. Регулятор громкости на 120 положений позволяет точно и плавно выставить нужный уровень без перекоса между каналами. Управлять всеми функциями FiiO K9 можно со смартфона, используя мобильное приложение FiiO Control. Размеры устройства: 200 х 225 х 72 мм, вес 2660 г.



