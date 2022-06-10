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FiiO KA1: компактный усилитель/ЦАП для смартфона


10.06.2022 10:22

 

 

FiiO KA1 – усилитель для смартфона, ЦАП и USB-аудиоадаптер в одном компактном корпусе. Он построен на микросхеме ESS ES9281AC PRO, поддерживающей 32 бит / 384 кГц PCM и DSD256.

 

KA1 поддерживает MQA-рендеринг, подключаясь к сигналу MQA Core в потоковом сервисе TIDAL, приложении FiiO Music App или любых других музыкальных сервисах или медиаплеерах с поддержкой MQA. RGB-индикатор отображает текущий аудиоформат и частоту дискретизации. Мультиплатформенное устройство работает со смартфонами и планшетами на iOS и Android и с компьютерами Windows / Mac.

 

Благодаря использованию многослойной позолоченной печатной платы HDI инженерам компании удалось добиться более низкого уровня перекрёстных помех. Эффективность устройства выросла, а энергопотребление, наоборот, снизилось. Размеры KA1: 40 мм x 15 мм x 8 мм.

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