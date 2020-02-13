FiiO M5: лучший подарок (спортсмену)

13.02.2020 12:07

В России начались продажи миниплеера Fiio M5 в подарочной комплектации – с беспроводными наушниками Jade Audio и наручным ремешком. Теперь плеер можно просто надеть на руку, как часы, и продолжать тренировку под любимую музыку.

Ультракомпактный M5 – самый маленький в линейке FiiO. Он оснащён мощным процессором Ingenic X1000E, Bluetooth-чипом, функцией USB ЦАП, высокоточным шагомером и двойным микрофоном с технологией шумоподавления cVc. Плеер поддерживает большинство аудиоформатов, включая MP3 / OGG / AAC / AIFF / WMA / APE / FLAC / ALAC / WAV / DSD / ISO, а также PCM до 384 кГц / 32 бита, DSD и CUE. M5 имеет сертификацию Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless, поддерживает подключение к USB OTG-совместимым смартфонам и планшетам и карты памяти microSD объемом до 2 ТБ. Имеющиеся аудиовыходы: выход на наушники, линейный выход и коаксиальный выход в одном разъёме. У плеера есть Retina-подобный сенсорный IPS дисплей с возможностью управления жестами и смены ориентации на 0, 90, 180 или 270 градусов.

Входящие в комплект True Wireless наушники Jade Audio с защитой от дождя и пота поддерживают Bluetooth кодек aptX, имеют сенсорное управление и технологию cVc 8.0 для улучшения качества голосовых вызовов. более качественных звонков. Время работы с учетом чехла – 21 час; каждый наушник может работать в паре или отдельно.