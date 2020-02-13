ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

FiiO M5: лучший подарок (спортсмену)


13.02.2020 12:07

 

 

В России начались продажи миниплеера Fiio M5 в подарочной комплектации – с беспроводными наушниками Jade Audio и наручным ремешком. Теперь плеер можно просто надеть на руку, как часы, и продолжать тренировку под любимую музыку.

 

Ультракомпактный M5 – самый маленький в линейке FiiO. Он оснащён мощным процессором Ingenic X1000E, Bluetooth-чипом, функцией USB ЦАП, высокоточным шагомером и двойным микрофоном с технологией шумоподавления cVc. Плеер поддерживает большинство аудиоформатов, включая MP3 / OGG / AAC / AIFF / WMA / APE / FLAC / ALAC / WAV / DSD / ISO, а также PCM до 384 кГц / 32 бита, DSD и CUE. M5 имеет сертификацию Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless, поддерживает подключение к USB OTG-совместимым смартфонам и планшетам и карты памяти microSD объемом до 2 ТБ. Имеющиеся аудиовыходы: выход на наушники, линейный выход и коаксиальный выход в одном разъёме. У плеера есть Retina-подобный сенсорный IPS дисплей с возможностью управления жестами и смены ориентации на 0, 90, 180 или 270 градусов.

 

Входящие в комплект True Wireless наушники Jade Audio с защитой от дождя и пота поддерживают Bluetooth кодек aptX, имеют сенсорное управление и технологию cVc 8.0 для улучшения качества голосовых вызовов. более качественных звонков. Время работы с учетом чехла – 21 час; каждый наушник может работать в паре или отдельно.

Связанные новости:
 Исследование рынка: продажи наушников растут - 13.12.2019 13:40
 Самые странные наушники - 25.10.2019 10:12
 Настольный ЦАП-усилитель FiiO K5 Pro - 24.10.2019 08:48
 Беспроводные наушники от House of Marley - 02.08.2019 15:00
 Долой провода и высокие цены!  - 01.08.2019 08:00
 Top High End 2019: итоги подведены - 15.04.2019 08:00
 Усилитель и наушники от FiiO - 17.10.2018 09:00
 Наушники-«вкладыши» FiiO FB1 - 24.07.2018 14:35
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007