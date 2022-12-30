FiiO: медиаплеер для аудиофилов

30.12.2022 13:54

Новинка FiiO – портативный медиаплеер M11S, представляющий собой улучшенную версию модели M11. У новинки увеличена мощность выходов на наушники: при нагрузке 32 Ом балансный выход обеспечивает до 670 мВт мощности. При этом уровень собственного шума предельно низкий, всего 1,8 мкВ, это на 62% ниже, чем в устройствах предыдущего поколения.



Медиаплеер FiiO M11S оснащён восьмиядерным процессором Snapdragon 660 – таким же, что и во флагманском плеере M17. Программная часть – на базе Android 10, с отключённым микшером и пересчётом частоты семплирования. Два ЦАП ES9038Q2M с поддержкой форматов до 384 кГц / DSD256 работают в режиме «двойное моно» и обеспечивают высокую детализацию воспроизводимой музыки. Имеется поддержка MQA 8x для максимально качественного декодирования. Цифровые данные проходят через фирменную схему с FPGA (программируемая пользователем вентильная матрица) четвёртого поколения с фазовой автоподстройкой частоты и двумя кварцевыми фемтоклоками (системами подавления джиттера). Балансные усилители собраны по фирменной схеме на кастомных чипах OPA926.



Управление функциями переключения фильтров и эквалайзера вынесено в быстрый доступ. Плеер можно подключить к ПК и в одно касание перевести в режим USB-ЦАП или закачать в память устройства библиотеку медиафайлов. Ёмкая батарея обеспечивает до 14 часов непрерывного воспроизведения.



