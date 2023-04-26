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FiiO Q7 – балансный ЦАП/усилитель с THX и MQA


26.04.2023 09:00

 

 

Q7 – новый портативный ЦАП/усилитель FiiO, очень мощный и, как утверждает производитель, обладающий возможностями стационарных аудиокомпонентов.

 

Электронная «начинка» новинки состоит из усилителя для наушников THX AAA 788+, 16-ядерного процессора XMOS XU316, ЦАП ES9038PRO и Bluetooth-чипа Qualcomm QCC5124 с поддержкой MQA. Одна из инновационных составляющих Q7 – фирменная схема цифрового управления. Управляющий чип с процессором ARM Cortex M4 эффективно справляется с такими задачами, как изменение частот генератора, декодирование USB и оптического цифрового сигнала. Цифровые и аналоговые цепи физически разнесены на отдельные печатные платы с экранированием; это позволило добиться очень чистого звучания. Соотношение «сигнал/шум» составляет 125 дБА, Кг < 0,0003% при нагрузке 300 Ом.

 

ЦАП/усилитель FiiO Q7 оснащён цветным 1,3” IPS-экраном; управляется через приложение FiiO Control App. Есть небалансные выходы 6,35 мм и 3,5 мм, а также балансные 4,4 мм и 2,5 мм. Из цифровых входов имеются USB, оптический и коаксиальный SPDIF. Предусмотрен режим работы USB-ЦАП при подключении к ПК и смартфону. Питается Q7 как от сетевого адаптера, так и от аккумулятора (ёмкостью 9200 мАч); в последнем случае мощность усилителя достигает впечатляющих 1500 мВт. В режиме внешнего питания батарея автоматически отключается – это позволяет продлить срок её службы – а выходная мощность усилителя возрастает до 3000 мВт, что особенно порадует обладателей требовательных полноразмерных наушников. В комплект поставки входят чехол из искусственной кожи, адаптер питания, охлаждающая подставка с вентилятором, два USB-кабеля.

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